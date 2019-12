PHOTOS. Sébastien Chabal inaugure une station de sport en plein air et connectée à Monaco

La station est évidemment éco-responsable, électrifiée à l’énergie solaire captée. Avec des capteurs météo, en temps réel, qui permettent d’informer les utilisateurs notamment sur la qualité de l’air, pour savoir si c’est le bon moment pour faire du sport. Pour les amateurs, une deuxième station Monamove est en cours d’installation sur la digue de Fontvieille pour une mise en service avant la fin de l’année.

Sébastien Chabal: "L’idée, c’est de se lancer"

Créer une station sportive connectée, c’est un projet que vous mûrissez depuis longtemps?

Cela fait un peu plus d’un an que nous travaillons dessus à temps plein. Nous sommes une petite équipe agile, je les félicite d’avoir réussi. C’est une première, cette partie connectée et connectante. Ça a été un travail conséquent, compliqué, je suis assez fier que l’on y soit arrivé. Monaco a fait confiance à la petite société que nous sommes. Il y a encore beaucoup de petits réglages et des ajustements mais je pense que l’on va réussir notre pari.

Les exercices peuvent être assez simples ; comme faire des pompes en s’aidant d’un banc public redessiné?

Ce banc, j’en ai eu l’idée en regardant autour de moi. Je vivais dans le centre de Lyon et je voyais les gens se servir de bancs publics, de marches d’escaliers, de murets pour pratiquer. Je me suis dit que l’on pourrait peut-être les accompagner en réinventant le mobilier urbain. Alors j’ai travaillé avec le designer Xavier Flavard pour faire quelque chose de simple, d’utile et de beau.

Le principe de faire du sport épaulé d’une application, cela remplace la présence d’un coach?

Je vais vous dire la vérité : non ! L’application a ses limites, l’humain est important et le digital est au service de l’humain. Si on a les deux, c’est mieux. Mais quand on arrive sur une station connectée, on se demande ce qu’on peut faire, l’application montre des vidéos pour appréhender correctement l’outil. L’idée, c’est de se lancer et cette application accompagne l’initiative.