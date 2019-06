PHOTOS. Plus de 770 sportifs monégasques ont été récompensés par la mairie

C’est dans la cour d’honneur de la mairie, sous le soleil, et dans la bonne humeur que les sportifs, des plus jeunes aux plus âgés, se sont réunis pour récupérer une médaille saluant leurs performances sportives. Des sourires affichés sur tous les visages, c’est un moment convivial et de joie auxquels les sportifs monégasques étaient ravis de participer.

"On est trop contents d’être ici", se sont rapidement exprimés les joueurs de l’équipe monégasque de basket.

Médaille d’or, médaille d’argent, de bronze et de distinction, ces récompenses étaient prévues pour les 35 associations sportives représentées. Gymnastique, basket-ball, échecs, force athlétique et même jet-ski. En tout, 777 décorations ont été remises aux sportifs, par le maire, son adjoint en charge du sport et d’autres représentants de la Principauté.

"C’est une façon d’avoir une reconnaissance par le maire, ça nous rend très fiers", exprime fièrement Gérard Oumalia, champion du monde monégasque de force athlétique. Accompagné de l’équipe féminine, c’est l’occasion pour eux de représenter et de faire valoir leur sport.

"Vive Monaco, vive le sport!"

Pour Jacques Pastor, adjoint au maire chargé des sports et des associations, cette fête est l’occasion de faire se rencontrer tous les sports, tous les niveaux et tous les âges. "Une fois par an, on fête le sport mais surtout les sportifs qui ont travaillé, qui méritent aujourd’hui d’être là."

Si plus d’une trentaine de sports étaient à l’honneur ce mercredi, c’est aussi parce que Monaco accorde à ces disciplines une place très importante. "Le souverain étant un sportif dans l’âme, on le suit très volontiers et naturellement, explique Jacques Pastor. Ça fait partie de notre ADN, de notre culture, de notre éducation."

Une réussite pour la mairie, la Principauté et ses sportifs qui ont tous pu repartir avec le sourire, une médaille et une photo souvenir.