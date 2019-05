PHOTOS. L'équipe du Prince bat les pilotes (3-2) dans une rencontre caritative

"Jamais deux sans trois". L’adage est bien connu et l’AS Star Team l’a appliqué à la lettre sur le rectangle vert du Louis-II. Dans l’antre asémiste, l’équipe du prince Albert II – latéral droit pour ne pas changer les bonnes habitudes – a raflé la victoire pour la troisième fois consécutive lors du match caritatif World Stars Football Match, vingt-septième du nom.

Trois buts dans la besace contre deux pour la Nazionale Piloti. Pourtant, le onze des pilotes avait dans ses rangs quelques gazelles, que dis-je des fusées.Voyez plutôt: Charles Leclerc (Ferrari), Pierre Gasly (Red Bull), Carlos Sainz Jr (McLaren), Mick Schumacher ou encore Felipe Massa.

Occasion ratée de Leclerc

On imaginait d’ailleurs les trois premiers scotchés au banc de touche, à quelques heures d’avaler les courbes du tourniquet urbain. Histoire de préserver des organismes déjà bien sollicités. "On fait attention aux coups mais, après, on a une bonne condition physique", sourit Pierre Gasly, lequel a évolué, sans broncher, 90 minutes sur la pelouse.

Un quintuor offensif, donc, qui a donné du fil à retordre dès la 2e minute aux stars. Le chouchou local, protégé de l’écurie au cheval cabré, ratait même une occasion en or devant un but vide mais Dominik Paris – champion du monde du Super G en 2019 – sauvait les siens d’une belle cabriole sur la ligne de but.