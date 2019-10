le palmarès

Prix du ralenti: Pit lane slowmotion (Formula 1).

Prix de la découverte: The guardian angel of Nazaré de Mikey Corner.

Prix de l’innovation: Follow me X Irek Rizaev de Dino Raffault.

Prix de la programmation d’un programme: Legia Basket de Piotr Jasinski.

Prix de la publicité: Gatorade "Make them sweat" d’AaronStoller.

Prix du digital: Swish Live

Prix du jury: Presque parfait de Vincent Alix (Intérieur Sport -Canal +)

Prix du documentaire Peace and Sport: Boxgirls de Jaime Murciego.

Grand Prix du comité international olympique: Coupe d’Afrique des nations, c’est parti! de Jones & Tino.

Prix du livre: Senna Inedito de Pino Allievi, Roberto Boccafogli, Carlo Cavicchi, Giorgio Piola ainsi que le témoignage de Carlos Sanchez.

Prix de la Légende du Sport: Alain Prost, ancien pilote de F1.