Les événements s’enchaînent pour le Comité olympique monégasque. Après les 18es Jeux des petits États d’Europe au Monténégro, cap sur la Biélorussie. Quatre ans après le succès de la première édition à Bakou (Azerbaïdjan) en 2015, la capitale Minsk sera l’hôte des 2es Jeux européens.

Plus de 4.000 athlètes de 50 pays rivaliseront dans 15 sports (23 disciplines). Dans 10 sports, les athlètes pourront obtenir leur qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020; et dans cinq sports se jouera le titre de champion d’Europe. C’est dire le niveau. La proximité des différents sites fait des Jeux de Minsk l’une des compétitions multisports les plus compactes, en ligne avec les recommandations de l’Agenda 2020, d’ailleurs voté à Monaco en 2014.

À l’instar de 2015 à Bakou, Monaco sera représenté par cinq athlètes. "Compétition majeure, ces 2es Jeux européens permettront à nos sportifs de se jauger au mieux dans un contexte de très haut niveau", souligne Yvette Lambin-Berti, secrétaire général du Comité olympique monégasque.