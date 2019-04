Car ce qui se joue ici est plus profond qu’un simple concours de biscoteaux. Les athlètes sont presque nus sur scène, dans tous les sens du terme. "Ils sont jugés sur leur physique. C’est ce qu’il y a de plus dur à encaisser", confie un membre de l’organisation.

Alors en sortie de scène, on tremble, on ronchonne, on soupire, on pleure. Parce que ces athlètes sont un peu des artistes, dont le corps est l’œuvre.