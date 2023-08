Pàijeda, Krav-Maga, Muaythai... C’est la reprise pour les arts martiaux

Aux côtés de cours de Kickboxing, Muaythai et de la self-défense Krav-Maga, découvrez, pour tous, ou faites découvrir à vos enfants, dès 6 ans, le plaisir de pratiquer le Pàijeda.

Le Pàijeda, un sport porteur de valeurs fortes

Un sport de combat monégasque, mix de MMA et Krav-Maga, "reconnu par le Comité Olympique monégasque, partenaire officiel de Peace and Sport", précise Claude Pouget, directeur technique et fondateur de l’Académie.

Et de préciser: "Le Pàijeda est un sport porteur de fortes valeurs sportives, éducatives et éthiques, vecteur de la culture monégasque dont une cinquantaine de mots de son vocabulaire y sont intégrés".

Les cours de Pàijeda sont dispensés le mardi et le jeudi de 17h à 18h pour les 6/8 ans (Self-défense Krav-Maga/MMA/Kickboxing); de 18h à 19h pour les 9/14 ans (Self-Défense Krav-Maga/ MMA/Kickboxing); de 19h à 20h15 pour les adultes et ados de plus de 14 ans (Self-défense, MMA, Kickboxing).

Pour les adultes et adolescents (14 ans et +) sont également prévus des cours de Kickboxing/Muaythai le mardi de 20h15 à 21h30 et de Krav-Maga, le jeudi aux mêmes heures.

Pour les nouveaux inscrits, le premier cours d’essai est gratuit sur réservation avec pré-inscription. Un certificat médical devra être remis, au plus tard, sur place au début du premier entraînement.

Savoir +

Renseignements sur www.monaco-arts-martiaux.com ou www.cap-dail-arts-martiaux.comou Tel. 06 07 93 31 36.

A noter que dans le cadre du jumelage entre les Académies internationales d’arts martiaux de Monaco et de Cap-d’Ail, les adultes et ados dès 14 ans peuvent choisir, dans leur inscription forfaitaire de deux cours max fixes, outre un cours à Monaco, un autre à Cap-d’Ail (Gymnase de la Base nautique): Krav-Maga (lundi de 19h à 20h15) ou Kick/Thai boxing (mercredi de 19h30 à 20h45).