On vous donne les trois bonnes raisons d'aller au Sportel Awards à Monaco

Qui n’a jamais eu envie de hurler devant un champion qui, à bout de forces, passe le premier la ligne d’arrivée? Qui n’a jamais eu mal, comme s’il y était aussi, devant une chute du peloton dans le Tour de France?

Toutes les plus belles images sportives qui nous ont un jour émus, le Sportel Awards à Monaco les récompensera mardi soir au travers des "Podiums d’Or Georges Bertellotti". En marge de cette cérémonie, de nombreux rendez-vous sont ouverts au public, gratuits et sur réservation.

On vous donne 3 bonnes raisons d’y aller.

1. Pour voir de grands sportifs

Ce dimanche, pour la permière journée du Sportel Awards, le public a eu la chance d’échanger avec Clarisse Agbegnenou, la judoka médaillée d’or aux derniers JO, qui a dédicacé son livre, Combattre pour être soi.

Ce lundi et mardi, autour et sous la verrière du Grimaldi Forum, les sportifs seront nombreux. Médaillés olympiques, champions du monde, recordmen ou recordwomen, tous fouleront le tapis rouge au Grimaldi Forum mardi soir pour assister à la cérémonie.

L’organisation promet d’ailleurs un "un parterre de champions qui ravira les fans".

Sont notamment annoncés Romain Cannone, champion olympique d’escrime, Valériane Ayayi, la basketteuse professionnelle médaillée de bronze à Tokyo, Noémie Allabert, Marlène Harnois, médaillée olympique de taekwondo, Fanny Horta, médaillée olympique de rugby, Paula Radcliffe, détentrice du record du monde du marathon, Cédric Doumbe, champion de kick-boxing, Riccardo Patrese, ancien pilote de F1, Emilie Le Pennec, championne olympique de gymnastique, Virginie Dedieu, championne du monde de natation synchronisée, Florence Masnada, triple médaillée de bronze aux JO et championnats du monde en ski Alpin ou encore Muriel Hurtis, la championne du monde d’athlétisme qui présidera le jury des Axards.

Et la liste est encore longue et les surprises certaines!

Pour l’heure, la jauge de la cérémonie de remise des prix mardi soir a été fermée, mais il se pourrait bien que l’organisation remettre des places à télécharger sur son site. Soyez aux aguets!

2. Pour l’avant-première du film Resilience et pour Kévin Rolland

Ce dimanche à 19 h 30, le Sportel Awards propose la projection en avant-première du film documentaire Resilience avec Kevin Rolland, le skieur freestyle champion du monde, connu sous le nom de "Flying French Man".

Un documentaire qui retrace l’histoire du champion du monde médaillé olympique, et qui montre les coulisses de sa tentative de record du monde de hauteur sur un quarter pipe. Des images dingues... Après sa chute en 2019, il est revenu au sommet.

Le film raconte son parcours du combattant, son coma lors de la naissance de son fils, son retour. Après le film, un échange entre lui et le public est prévu. Il reste quelques places et c’est gratuit. Mais ne tardez plus! Vous pouvez les télécharger sur https://www.sportelawards.com/fr

3. Pour une grande soirée de e-sport

Saviez-vous que la League of legends est le jeu e-sport le plus joué au monde? Et que la grande finale de la Ligue française va se disputer ce dimanche à 17 h 30 au Grimaldi Forum dans le cadre du Sportel Awards?

Face à face, les deux meilleures équipes d’Europe d’e-sport, Misfits Premier et Karmine Corp, se livreront un duel qui s’annonce féroce. Même si les Misfits sont les tenants du titre, ils devront faire face à une team surmotivée.

La KCorp a d’ailleurs mobilisé sa communauté qui va se déplacer au Grimaldi Forum pour soutenir son équipe fétiche. Chants, slogans, supporteurs maquillés, l’ambiance s’annonce brûlante dans la salle Prince-Pierre. Rendez-vous à 18 heures, les places sont à télécharger sur le site https://www.sportelawards.com/fr