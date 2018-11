On fait le point sur les performances de la 19e No Finish Line de Monaco

Hier à 14 heures, après 194 heures de course, s’est achevée l’édition 2018 de la No Finish Line en présence d’Amara Sy, parrain de cette 19e NFL, la princesse Alexandra de Hanovre et des représentants du Gouvernement princier et du Conseil National. La météo très capricieuse a malmené l’endurance des participants avec un premier week-end très pluvieux et la fermeture d’une partie du circuit (la digue) du vendredi 16 novembre 19h jusqu’au samedi 17, 7h30!

Pour cette raison majeure, l’objectif des 444.444 km à parcourir n’a pas été atteint. Mais d’autres records ont été battus: le nombre des participants venus sur le circuit et le nombre de kilomètres parcourus par une équipe sur le circuit dès le jeudi 15 novembre (record détenu jusqu’à lors en 2014 avec 22.030).

- 14.278 coureurs ou marcheurs ont foulé le circuit (soit de + 1.100 que l’an passé).

- 432.662 km parcourus.

- 432.662 euros seront ainsi reversés pour financer une vingtaine de projets en faveur d’enfants malades ou défavorisés (plus de 3,2 millions d’euros ont déjà été reversés depuis le début de la NFL).

- Résultats individuels: la Coupe du Prince a été remise à Didier Sessegolo (Français) pour 900 km (lire ci-dessous). Le 2e: Daniele Juan Alimonti avec 871 km; le 3e Ronaldo Marzorati avec 851 km.

La première femme est Mimi Chevillon avec 843 km; la 2e, Sonia Lutterotti avec 763km; la 3e, Pascale Pasquier avec 683km.

- La première équipe gagnante est celle du Collège Charles-III avec 27.512 km. Elle a pris la tête de la course dès mercredi 13 novembre, avec la venue de plus de 1.300 élèves et personnel du Collège sur le circuit. Elle a battu le record absolu des équipes sur la NFL (22.030 km en 2014) dès vendredi 16. La 2e La Fondation Sancta Devota avec 12.116 km et la 3e le Centre Cardio-Thoracique de Monaco avec 12.082 km.