"On est tous préoccupé par la situation": Jardim se confie à deux journées de la fin du championnat

Les dynamiques de Caen et Dijon vous inquiètent-elles?

Le plus inquiétant, et je l’ai dit la dernière fois qu’on a joué Caen (défaite 0-1), c’est de n’avoir pu prendre les points avant pour éviter d’être dans cette position à deux journées de la fin.



Nous n’y sommes pas arrivés. Aujourd’hui, on est tous préoccupé par la situation. Mais il faut croire en l’équipe.



Allez-vous remettre en question votre onze ou votre schéma?

Vous dites souvent ça, vous aimeriez voir des changements... Mais encore une fois lors du match de Caen après la trêve, nous avions pas mal d’absents, des suspendus et blessés.



Je l’ai dit, l’effectif n’est pas très grand. Enfin si, il est grand, mais on a quatre latéraux droits et six défenseurs centraux. Rien que ça, c’est dix joueurs. Mais on croit au maintien. On a la sensation que les joueurs ne se sont pas toujours donnés à 100 %.



Seront-ils capables de donner le meilleur sur ces deux matches?

Il y a des matches où ça a été bien et d’autres moins bien, c’est vrai. Une chose est sûre, le classement ne trompe pas. Il donne toujours le niveau d’une équipe. Les meilleures équipes sont devant nous et les autres derrière.



On doit maintenant montrer qu’on est plus capable que les autres de rester en L1. Et ça, c’est sur le terrain que ça se passe. Du jeu et des points. Les joueurs sont motivés, nous travaillons.



On contrôle tout ça. Après, en dehors de l’entraînement, je ne vais pas voir ce que font les joueurs chez eux, s’ils sortent ou s’ils dorment. Les joueurs qui jouent ont la bonne attitude et donnent leur maximum.



Que pouvez-vous faire de plus en tant qu’entraîneur?

J’essaye toujours d’être proche des joueurs, de leur dire les choses franchement. Dire la vérité. Je ne me cache pas. Je parle de la réalité du moment et de la saison difficile que nous sommes en train de vivre.



Les joueurs et le staff sont les premiers responsables. Il ne faut pas se voiler la face. On est tous responsables. Mais on a la possibilité de faire un bon match et gagner les points qui nous permettront de sortir de cette zone.



Vous posez-vous plus de questions qu’il y a un mois?

On essaye des choses. Par exemple, partir un jour de plus en mise au vert, comme contre Rennes. On essaye de faire plus d’activités, plus de repas ensemble, avoir plus de contrôle.



Les joueurs par exemple qui font le ramadan, on est là pour les aider et les accompagner sur la nourriture. On reste encore plus proche des joueurs qui traversent une période difficile etc... On fait tout pour réussir et motiver.



Mais c’est toujours une question de qualité au final. Les équipes qui remportent le championnat ne sont pas celles qui sont les plus motivées, ce sont les meilleures.



Les joueurs sont-ils réceptifs?

On a l’impression qu’il n’y a pas de réaction... Au début de cette série négative à Caen (7 matches sans victoire série en cours), quand j’ai prévenu tout le monde, certaines personnes ont pensé que j’étais pessimiste, que tout marchait bien. Aujourd’hui, je crois que tout est clair.



Sentez-vous le soutien de votre direction?

J’échange avec la direction toutes les semaines. La direction essaye aussi de nous mettre dans les meilleures conditions pour les activités ou les entraînements. Elle parle avec les joueurs etc... Après, c’est vrai que notre direction n’a pas l’habitude de parler dans les médias comme on pourrait le voir dans d’autres clubs, mais elle est là avec nous.



Dmitry Rybolovlev a-t-il parlé aux joueurs cette semaine?

Pas lui directement. Mais Oleg Petrov oui (vice-président directeur général). Le discours est de dire que ça n’est pas le moment de chercher un fautif ou faire un bilan. Juste le moment de réussir l’objectif qui est le maintien.



Les joueurs ne pensent-ils pas trop à leur avenir?

L’avenir, c’est le prochain match. Le CV d’un joueur ou d’un entraîneur passe par les performances sportives. Il n’y a que ça qui compte. Un joueur qui laisserait tomber son club dans ce moment-là, ce n’est pas bon du tout.



Que représenterait une relégation pour vous?

Ce serait une très grande cicatrice. ça me marquera plus que de gagner le championnat en Grèce, la deuxième division au Portugal. C’est cinq fois plus dur. Ma vie, c’est le sport et ma famille. J’ai honte des mauvais résultats.



Si le club descend, que ferez-vous?

Je ne pense pas à ça. Je veux être positif, je crois en cette équipe, je crois aux personnes qui travaillent là et je sais que nous sommes capables de nous maintenir.

