On connait les dates de la double confrontation entre Nice et Lyon

Il s’affronteront d’abord en 8e de finale de la Coupe de France le jeudi 30 janvier. Coup d’envoi fixé à 20h55.



Les autres rencontres auront été disputées entre le mardi et le mercredi.



Le tirage au sort des quarts de finale aura lieu juste avant Nice-Lyon dans le cadre de l’émission Tout Le Sport à 20h45 sur France 3.



La billetterie ouvrira ce mercredi pour les abonnés du Gym et jeudi pour le grand public.



Trois jours plus tard, le Gym et l’OL se retrouveront en championnat (22e journée) le dimanche 2 février à 15h, à l’Allianz Riviera.



Deux belles affiches en quatre jours.