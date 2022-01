On connaît la liste des engagés du 90e Rallye Monte-Carlo

Ils n’ont pas pu pousser les murs! Comme prévu, 75 concurrents, et pas un de plus, prendront part à la 90e édition d’un Rallye Monte-Carlo installé au pied du Rocher à plein temps pour la première fois depuis 2006.

Ayant reçu plus de 100 demandes d’engagement, l’ACM a dû procéder à une sélection pour respecter la capacité d’accueil de l’unique parc d’assistance qui sera ancré face au port Hercule quatre jours durant.

Tracée uniquement dans les Alpes-Maritimes et les Alpes-de-Haute-Provence (4 étapes, 17 épreuves spéciales), la doyenne des compétitions routières marquera cette année l’entrée en scène des nouvelles voitures de la catégorie reine (Rally1) propulsée par une motorisation hybride.

Le jeudi 20 janvier, en fin d’après-midi, elles seront onze à gravir le podium de départ, place du Casino.

À tout seigneur, tout honneur: Sébastien Ogier, champion puissance 8 désormais, ouvrira le bal avec le numéro 1 plaqué sur les portières de sa Toyota Yaris. Le constructeur japonais aligne quatre autos au total. Elfyn Evans, Kalle Rovanperä et Takamoto Katsuta complètent l’effectif.

Une autre tête couronnée fait son come-back: Sébastien Loeb! Sitôt rentré du Dakar, où il pointe en 2e position après 8 étapes, l’inoxydable Alsacien (47 ans) prendra en main la Ford Puma au sein d’un camp M-Sport qui fait également confiance à Craig Breen, Gus Greensmith et Adrien Fourmaux.

Chez Hyundai, enfin, le baptême des trois i20 N en lice sera confié aux mains expertes de Thierry Neuville, Ott Tänak et Oliver Solberg.

À domicile, les régionaux de l’étape seront plus nombreux que lors des précédentes éditions courues autour de Gap. On remarque notamment les présences d’Eric Camilli (Citroën C3 Rally2), François Delecour (Alpine A110 RGT), Frédérik Casciani (Skoda Fabia Rally2), Luc Pistachi (Skoda Fabia Rally2) et Anthony Fotia (Renault Clio Rally5).

Pour consulter la liste complète des engagés sur la 90e édition, cliquez ici.