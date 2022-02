On a testé le curling à Monaco, ce sport tout aussi atypique que stratégique

Ce soir-là, sur la patinoire qui recouvre chaque hiver le stade nautique Rainier-III, notre présence vise à casser les préjugés et s’essayer à un sport atypique, certes, peu démocratisé dans l’hexagone voisin, et éminemment stratégique.

Avouons-le sans ambages, accepter une initiation au curling nous a, d’emblée, fait ressurgir quelques clichés nourris devant notre télévision, tous les quatre ans au moment des Jeux Olympiques d’hiver. Des cris, des balayeurs hyperactifs et des règles un brin complexes… Il n’en faut guère plus pour que cette pratique sportive, cousine éloignée de la pétanque, subisse affectueusement quelques blagues potaches.

Une question

de dosage

Première étape : la préparation du terrain de jeu où les équipes s’affrontent en 4 contre 4. De l’eau chaude est projetée sur une bande de glace longue de 30 mètres.

"Cela va créer des perles de glace et permettre aux pierres de glisser plus facilement donc plus rapidement", explique Bruno Catelin, responsable de la section curling au Skating club of Monaco (SCOM).

De l’explication des nombreuses règles, j’en retiens l’essentiel: placer les pierres le plus près possible d’une cible circulaire dessinée sur la glace, "la maison" dans le jargon, pour engranger des points. "C’est de l’échec sur glace", résume Bruno Catelin.

Toute la stratégie consiste ainsi à placer ses pions au centimètre près pour contrôler l’échiquier et gêner les futurs tirs adverses. Mais pour cela, la maîtrise technique du lancer est primordiale.

Les six membres de la section curling, créée il y a quatre ans, me dispensent quelques précieux conseils. "Il faut que les deux jambes et la pierre restent toujours dans l’axe. C’est un geste qui vient au fil de l’entraînement", souffle Bruno Catelin.

Tout est, aussi, question de dosage.

Une pierre

de 20 kg

Dans la main droite, la pierre de granit en question pèse 19,96 kg, pour un diamètre de 28 centimètres. Mais sur la glace, son poids s’apparenterait presque à celui d’une plume.

Une semelle glissante sous le pied gauche, le pied droit appuyé sur la pédale de start, je m’essaye à mon premier lancer. Aidé d’un stabilisateur dans la main gauche, j’amorce la glisse sur quelques mètres et lâche délicatement la pierre. "Si elle ne franchit pas cette ligne [la zone de garde et la maison se trouvant au-delà, N.D.L.R.] la pierre est éliminée d’office", me prévient-on.

Ça passe, heureusement, grâce à l’action de mes deux coéquipiers balayeurs. "Ils font en sorte que la pierre garde sa ligne et, en frottant et chauffant la glace, aille plus loin. Tout cela est décidé par le capitaine", expliquent les experts.

Aux JO, huit pierres sont jetées à chacune des dix manches. Et à ce jeu-là, le Canada est la nation la plus titrée (lire ci-dessous).

À Monaco, si le bobsleigh a brillé aux JO de Pékin avec une sublime sixième place, le curling n’en est qu’à ses balbutiements. Mais les idées ne manquent pas. "On est en train d’imaginer un projet dans un parking pour avoir deux pistes de curling en permanence afin que les membres s’entraînent toute l’année", confie Franck Nicolas, président du SCOM. Car, pour l’heure, le curling est tributaire de la patinoire, laquelle sera démontée le 27 février au soir.