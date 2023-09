Ils avaient pourtant quitté la journée de vendredi avec beaucoup d’espoir, grâce notamment à un Lucas Catarina qui avait remis les deux équipes à égalité. Finalement, le rêve des hommes de Guillaume Couillard a été douché par une vaillante équipe d’équateur.

Le point du double a d’abord été remporté par la paire Escobar-Hidalgo face à Hugo Nys et Romain Arneodo qui sont passés au travers (6/4, 6/2). "Nos doubleurs sont passés à côté de leur match, regrettait Guillaume Couillard à la fin de la journée. Ils n’ont pas joué le match qu’ils voulaient jouer donc c’est une déception."

Puis, c’est Valentin Vacherot qui a dû déposer les armes au terme d’un match bouleversé par la pluie. Mené 1 set à 0, le Monégasque est revenu de l’interruption remonté comme une pendule. Il a infligé un 6/1 à Emilio Gomez avant que ce dernier ne lui rende la pareille (6/1, 1/6, 6/1). Logiquement, le capitaine de l’équipe monégasque était déçu, frustré de ne pas avoir pu prolonger la bataille.

"On pense à tous ces moments où on aurait pu faire mieux. S’ils ont 3 points et nous 1 c’est qu’on n’a pas été assez bons ou qu’ils ont été meilleurs que nous. Pourtant on n’a pas démérité, on a fait le maximum. On avait réussi à regonfler Valentin pour qu’il revienne sur le terrain en pleine forme après l’interruption. Et puis il y a eu cette histoire de toit [il a été déployé pour le 2e set puis enlevé pour le 3e à la demande des équatoriens NDLR]. C’est vrai que cela a eu un impact psychologique sur notre adversaire qui a été requinqué pour la 3e manche..."