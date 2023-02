"Nous sommes très motivés": ce qu’il faut retenir de la conférence de presse de l’entraîneur monégasque Philippe Clement avant le derby face à Nice

Sur l’élimination contre Leverkusen...

Comment est-on physiquement après ce match? On ne peut pas juger. Ce n’est pas comme si on prenait la température de quelqu’un, mais j’ai trouvé les joueurs concentrés aujourd’hui à l’entraînement. J’ai vu de l’intensité dans les exercices et je pense que tout le monde est prêt. Il a certainement fallu travailler plus avec les joueurs mentalement, mais j’ai vu une grande progression à ce niveau lors des six derniers mois. À 1-3 contre nous, contre une équipe du niveau de Leverkusen, l’équipe a réagi. J’étais fier des joueurs pour cette raison et je garde un discours positif. Après ce match, on ne peut pas être négatifs.

Sur le choix des tireurs lors des tirs au but face à Leverkusen

Fofana aurait dû être le cinquième tireur (mais il n’a pas eu l’occasion de frapper son tir au but). On s’était entraînés à deux reprises deux jours avant le match. On a vu la qualité de chaque joueur et on a regardé les gardiens aussi. On a parlé avant et après avec le groupe. On a fait une liste avec le staff et les cadres. On leur a dit: "On a pensé à ça, ça et ça. Vous êtes prêts?" Ils ont tous dit "oui". Et ils l’étaient. Eliot (Matazo) a été le plus performant dans ces séries. Il a tiré sur la barre lors du match mais ce sont deux centimètres qui ont fait la différence. Le penalty de Tapsoba est parfait mais, deux centimètres plus haut, c’est le même tir au but que celui d’Eliot. Leverkusen avait obtenu huit penaltys en championnat et en avait raté sept. Là, il a été très performant. C’est le foot. On a besoin d’un peu de chance aussi parfois.

Sur les ambitions de cette fin de saison, alors que l’ASM n’a plus que la Ligue 1 à jouer

Nous pouvons avoir des rêves mais on ne peut pas être plus ambitieux que nous ne le sommes déjà. On dit qu’on veut gagner chaque match depuis le début de la saison. Maintenant, nous savons qu’il y a beaucoup de concurrence avec de bons clubs et de bons entraîneurs.

Au sujet du derby...

Nice a eu dix jours pour le préparer. Ils ont pris beaucoup de points et ils ont gagné contre Lille, Lens ou Marseille ces dernières semaines. C’est un grand défi et nous sommes très motivés. Pour moi, savoir qui est favori n’a aucune importance. Nous voulons gagner et un derby est toujours important. C’est quelque chose de spécial. Nos supporters auront la concurrence des supporters niçois mais j’espère qu’ils auront le sourire lundi matin en retournant au travail.

"J’aime la connexion entre les joueurs et les supporters"

Sur le groupe à disposition pour ce match

Ruben (Aguilar, genou) est tout près de retrouver le groupe mais il était un peu malade aujourd’hui. Maripan et Vanderson, eux, ne sont pas encore prêts. Maghnes (Akliouche) a une petite gêne musculaire. Je ne dirai pas où, ce n’est pas important. Kevin (Volland) n’est pas en pleine forme (virus) mais il va être là demain.

Concernant les encouragements des supporters, apportés ce samedi à La Turbie, après le dernier entraînement (ils étaient une centaine)

J’aime bien la connexion entre les joueurs et les supporters. Ils ont aussi amené une atmosphère positive contre Leverkusen. Ils ont donné de l’énergie aux joueurs dans les moments difficiles. Ils ont poussé dans la dernière demi-heure, quand la fatigue était présente et que Leverkusen survivait. J’espère qu’ils en donneront encore demain.