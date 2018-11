Notre foi est de ces feux que nul ne peut éteindre

Les résultats de l'AS Monaco depuis le début de la saison sont comme le temps, maussade, triste et gris. Et comme si cela ne suffisait pas, les révélations de Mediapart et l'inculpation pour trafic d'influence du président Dmitri Rybolovlev viennent noircir un peu plus le tableau. Tous les adorateurs du football français assistent à la décadence d'une des grandes figures de notre championnat. Parmi les plus touchés, bien sûr, les nombreux supporters que comptent les Rouge et Blanc sur le Rocher, en France et à l'étranger.

