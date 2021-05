Niko Kovac, coach de l'AS Monaco: "Je suis fier des joueurs"

Coach, comment expliquez-vous que nous n'ayons pas vu le vrai Monaco ?

Je veux d'abord féliciter Paris pour sa victoire méritée, avec la belle prestation de Mbappé. Ensuite, je dirais que nous avions un peu d'appréhension dans les vingt premières minutes. C'était notre première finale quand Paris en a déjà joué beaucoup. On a respecté un peu trop cette équipe dans les vingt premières minutes. On a mieux joué une fois en seconde période, avec plus de situations même si on a manqué d'un peu de présence dans la surface. On a quand même appris aujourd'hui. J'étais revenu après avoir perdu ma première finale en Allemagne et j'avais gagné ensuite la Coupe. Je suis sur qu'on reviendra.

Qu'avez-vous dit à vos joueurs avant de jouer Lens dimanche, pour le dernier match de championnat, afin de les relancer après cette déception ?

J'ai dit que j'étais fier d'eux. On a perdu une finale et on ne le peut que si on la joue. Il y a de la déception et je comprends, on a le droit d'être déçu, mais on a un match très important à préparer dès demain contre Lens. Et on doit passer à autre chose. Si on gagne dimanche, on peut transformer cette saison en une saison fantastique.

Vous espériez bloquer Mbappé mais ça a été compliqué...

J'avais dit qu'il était le meilleur joueur du monde à mes yeux hier (mardi, NDLR), et c'est lui qui a fait la différence. Il frappe la barre, il marque... C'est pour cela que tous les meilleurs clubs le veulent. Il a été chez nous, maintenant il ne l'est plus. Sa performance a été fantastique.

Ben Yedder est sorti en boitant... Comment va-t-il ?

Il n'y a pas de blessure. Il va bien, même si je n'ai pas eu l'occasion de parler avec lui. Il est surtout sorti parce qu'on a encore un match important dimanche.