Le Monaco Rugby Sevens à la conquête d’un doublé historique à Paris ce dimanche

Nous y voici. Ce dimanche 22 octobre, l’In Extenso Supersevens 2023 prendra fin à Paris La Défense Arena. Et verra qui succédera au Monaco Rugby Sevens après son sacre l’an dernier. Il y a eu avant eux le Racing 92 Sevens et les Baabaas Sevens. Est-ce que la continuité sera de mise avec un quatrième nom d’équipe différent ? Plausible au vu du niveau de la Section Paloise qui a, par deux fois, battu de justesse le MR7.

Mais les hommes de Jérémy Aicardi, bien que n’ayant pas remporté la moindre étape, ont fini premier au général et sont annoncés tout de même comme le grand favori de cette journée finale. Bien que la concurrence soit rude à tous les niveaux. Huit formations peuvent encore rêver du titre, sous un format à élimination directe (quart, demie, finale).

Monaco pourra faire valoir son expérience du rugby à 7 avec des joueurs dignes de ce nom. Sur les 13 sélectionnés, 8 au total sont tout de même passés par les World Series, le circuit mondial élitiste de la discipline. On pense bien évidemment à la grande star sud-africaine Branco du Preez, mais aussi aux Espagnols Pol Pla et Manu Moreno, ainsi qu’à l’Argentin Fernando Luna, le samoan John Vaili. Sans oublier l’indéboulonnable capitaine Johan Demai-Hamecher, ancien international français à 7.

Terry Kennedy, la grosse trouvaille

Au vu de leur savoir-faire au plus haut niveau et de leur esprit de compétiteur, nul doute que dans leur tête, il y aura une certaine frustration. Celle de ne pas avoir réussi à remporter une étape qualificative. Bien qu’à chaque fois, le coup soit passé très près avec deux finales disputées et perdues. D’autant plus qu’à ce groupe déjà ultra-solide sur le papier, le manager général en chef a décidé de faire appel à deux internationaux irlandais qui fêteront leur grande première. William Dardis, mais surtout le virevoltant et insatiable Terry Kennedy, qui fut tout simplement meilleur joueur du monde à 7 en 2022.

On l’aura donc compris, c’est une équipe princière 5 étoiles qui tentera de conserver son titre pour réaliser un doublé qui serait historique dans la jeune histoire de cette compétition. Le rendez-vous est pris avec une entrée en lice demain à 10 h 45 face au Stade Français.

En cas de qualification, il y aurait une demi-finale de champions puisque le MR7 jouerait le vainqueur des Baabaas et du Racing. Dans l’autre partie de tableau, Pau fait office de favori légitime. Et tout le monde rêve déjà d’une finale grandeur nature face au plus grand rival.