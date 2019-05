Monaco veut sa demie

Le temps semble s’écouler plus lentement à Limoges, où Sasa Obradovic a reconnu Jacky, le chauffeur du bus loué par le CSP à l’ASM... « C’était déjà lui au volant à mon époque de joueur à Limoges (93/94) », a soufflé le coach monégasque. Sur le tarmac de Limoges-Bellegarde, l’Embraer 135 affrété par l’ASM Basket n’a eu aucun mal à trouver un parking, vu qu’un seul autre appareil - un ATR régional - se trouvait là.

« On a du monde dans l’après-midi, mais là, vu qu’il est presque 18h, on va bientôt fermer les portes de l’aéroport », a précisé l’employé.

On ne se bouscule pas trop autour de la belle campagne limousine. Mais le CSP, fierté internationale, est au basket ce que les Verts sont au foot, un monument historique. Et Beaublanc, la cathédrale du CSP, devrait encore faire le plein ce soir pour ce retour des quarts de finale contre la Roca Team. Le contexte est particulier. Richard Dacoury, la légende vivante, vient de revenir aux affaires (vice-président) dans les valises de la nouvelle présidente, Céline Forte. « On va viser très haut », a promis le Dac... En attendant, le coach François Peronnet a été pris en grippe par une partie du public, et le CSP a pris une fessée vendredi sur le Rocher (73-93). « On a de l’orgueil, on se doit de le montrer », a lâché l’ailier Axel Bouteille. Favorite des sondages, l’ASM aimerait s’éviter de revenir sur le Rocher avec une belle à disputer mardi. Comme l’a dit coach Obradovic, même une victoire aux forceps d’un petit point conviendrait parfaitement.