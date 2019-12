Monaco veut éviter le gâchis

Ils auraient presque pu croire à une farce. Une anomalie de leur calendrier. Habitués à enchaîner les rencontres à une vitesse folle, les joueurs de l’AS Monaco sortent de huit jours sans match au moment de se déplacer sur le parquet de Pau/Orthez (ce soir, 20h). Une longue période inhabituelle pour une équipe alignée en championnat et en Coupe d’Europe. Mais l’ASM ne va pas s’en plaindre.

« On a pu prendre un peu de repos, ce qu'on n’avait pas eu depuis un bon moment, reconnaît l’arrière Yakuba Ouattara. ça a fait du bien pour les corps et la tête. On a aussi pu bosser sur plusieurs aspects de notre jeu. »

Invaincue depuis quatre matchs en Jeep Elite, la Roca Team semble avoir trouvé son rythme de croisière avec l’arrivée de Norris Cole à la mène. La formation paloise ne devrait pas être en mesure de stopper la machine princière (voir encadré). Revenus au contact de l’ASVEL, les joueurs de Sasa Obradovic devront malgré tout attaquer ce copieux mois de décembre (sept matchs) avec méfiance.

« ça va être un mois très dense, admet Ouattara. Il va falloir donner le maximum pour ne pas traverser une période de crise. Si on n’aborde pas ces matchs sérieusement, on risque de perdre la confiance et tout ce qu'on a réussi à bâtir jusqu'à maintenant. »

Le rouleau compresseur monégasque n’a pas le droit de se relâcher pour boucler l’année. Mais même sans J. J. O’Brien et avec un Norris Cole incertain, coach Obradovic semble avoir le matériel nécessaire pour solidifier un peu plus son embarcation avant de basculer dans une autre décennie.

« On peut toujours s’améliorer, surtout au niveau de la régularité sur un même match, poursuit Ouattara. On peut aussi progresser au niveau de l’adresse, on n’a pas un très gros pourcentage au niveau du shoot longue distance (35 %). » Cette équipe-là peut vraiment faire de très gros dégâts...