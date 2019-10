Le début de match de Monaco est bien représentatif de la fin de rencontre. Avec un Tillie qui a démarré avec un airball et un layup d’école manqué, avant qu’Ennis ne trouve pas à son tour le cercle, la Team Roca faisait sortir de ses gonds Sasa Obradovic dès les premières minutes de jeu. Mais Lacombe et Buckner remettaient les siens dans le droit chemin (4-7, 3e)... Jusqu’à quand ? Si à la 9e, les visiteurs pointaient à 14-21, les Boulazacois, dans leur salle et devant plus de 4 400 spectateurs, n’ont rien lâché. Notamment avec le trois points d’Umeh (25-32), le 2+1 de Gibson ensuite (28-32, 14e) et la claquette de Morency sur le tir de Gibson (30-33). Mais aussi grâce à une défense très solide. Les joueurs de Sasa Obradovic doutaient (51-53, 28e) et Michael Umeh, le pigiste médical bientôt en fin de contrat en Dordogne, n’arrangeait pas les esprits du Rocher. Grâce à ses points glanés à longue distance et un Ryan Pearson des grands jours, le BBD menait ensuite 60-53 (32e). La Roca Team revenait à 62-59, les derniers instants de la rencontre devenaient irrespirables. Monaco repassait devant (62-66), mais Patrik Auda passait un dunk important (66-66) et Michael Umeh rassurait encore une fois les siens (69-68, 39e). Les nerfs commençaient alors à être mis à rude épreuve. Morency se prenait une antisportive, Dee Bost et Sanchez se frottaient tête contre tête après une faute mais alors qu’il restait encore 30 secondes, le coach monégasque s’est empressé d’aller féliciter son homologue boulazacois... pour la victoire. Parce que si Clemmons passait un lancer franc (72-70), Gibson en passait deux autres pour le BBD (74-70). Et le BBD devenait alors la première équipe à battre la Roca Team en Jeep Elite.