Monaco sourit

Quand on est en équilibre au-dessus du vide, on fait au mieux. Hier, Monaco ne s'est pas emmerdé avec la manière ni le style dans la Somme, avec cette victoire acquise grâce à un doublé de Falcao sur penalty sans avoir eu de réelle occasion. Cela suffit pour doubler son adversaire du soir et pointer à la 17e place (à égalité avec Dijon 18e qui joue ce soir) avant de recevoir Nice, vendredi.

« Un match particulier, j'en ai disputé certains », rappelle Thierry Henry. Pas de quoi en faire des tonnes, mais suffisant pour prendre un peu de confiance avant d'affronter son ancien coéquipier Patrick Vieira.

