Récemment, les boulistes monégasques se sont déplacés à Lyon afin de disputer l’Eurocup (l’équivalent de la Ligue des Champions au football). Cet évènement, déjà remporté par Monaco en 2011, est toujours aussi attendu dans le calendrier du côté de la Principauté où la pétanque est un sport populaire et apprécié.

Stéphane Pintus (chef de délégation), Jean-Luc Fuentes (entraîneur) et les 9 boulistes asémistes (Longeron, Cazzulo, Bolis, Fernandez, Galleau, Motte, Olmos, Perez et Soma) étaient convoqués. Parmi les 27 clubs champions de leur pays respectifs et répartis en 4 poules, Monaco a hérité d’un groupe très abordable avec Lyon (champion de France) ainsi que les champions du Danemark, d’Hongrie, d’Ecosse, d’Ukraine et de Slovénie.

Monaco s’est braillement qualifié au tour suivant en finissant second de sa poule en battant le Danemark (24-7), la Hongrie (26-5), l’Ukraine (26-5), l’Écosse (29-2) et la Slovénie (31-0). La seule défaite est intervenue face aux favoris lyonnais. Avec ce très bon résultat, Monaco est qualifié pour les phases finales qui auront lieu du 29 novembre au 1er décembre prochain à Saint-Yriex (Charente).

Monaco pourra-t-il réaliser un nouvel exploit… ?