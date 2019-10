L’AS Monaco Rugby a rendu une copie parfaite pour honorer sa première victoire de la saison en Fédérale 3, en battant Six-Fours 41 à 19.

En début de match, ce sont les Monégasques qui vont fauter en premier et permettre à Delcambre d’ouvrir le compteur pour les Varois à la 4e minute (0-3). Deux minutes plus tard, Monaco réagit parfaitement après une faute rapidement jouée de la part de Picardet qui a surpris les Jaunes et Noirs et permet de filer vers l’en-but (5-3). Cinq minutes plus tard c’est à nouveau Delcambre qui permet d’inscrire trois nouveaux points.

Une équipe solidaire

Six-Fours domine son adversaire qui le pousse à la faute et une nouvelle pénalité est transformée par Delcambre qui est très à l’aise dans l’exercice. À la 22e minute, Monaco commence à jouer et s’offre un second essai après un maul parfaitement maîtrisé qui permet à Verlet de percer la défense et d’aplatir le ballon sous les poteaux. Six-Fours ne réagit plus et encaisse un nouvel essai après un maul monégasque inarrêtable. Côté Varois, Delcambre est intraitable au coup de pieds de pénalité qui maintient son équipe à flot.

En seconde mi-temps, les Varois pensaient faire le même début de match en allant gratter les ballons à leurs adversaires du jour. Sauf que deux minutes seulement après le coup d’envoi, l’arrière monégasque Verlet a transpercé une nouvelle fois les lignes varoises pour son coéquipier Valeas qui va inscrire un essai avec une transformation. Six-Fours réagit immédiatement et va inscrit un essai suite à une belle action collective (48’24-17). Monaco s’offre un nouvel essai après un jeu latéral parfaitement joué qui a laissé la défense varoise sur le carreau (29-19 53’).

Dans ce match où le jeu est parfois terni de vilaines fautes, Six-Fours va payer cher le geste de Thomas qui a tiré le maillot d’un joueur monégasque filant vers l’en-but. Logiquement sanctionné d’un essai de pénalité, Monaco prend le large. Cette rencontre se terminera à 14 pour les deux formations, suite à une bagarre entre Baldacchino et Marl, tous deux remplaçants au coup d’envoi. Monaco terminera son festival offensif avec un dernier essai à la 71e minute et lance enfin sa saison.