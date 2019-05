Peu de temps après la qualification pour les phases finales du championnat de France Honneur, l’AS Monaco Rugby s’est inclinée d’entrée et de justesse face au Racing Club Salvetat Plaisance 22-19. À Mauguio (proche de Montpellier), Monégasques et Gardois ont subi une météo catastrophique mais les acteurs ont donné le meilleur d’eux-mêmes afin de se qualifier au tour suivant. La différence s’est faite aux coups de pied de pénalité où les joueurs de Salvetat ont montré plus de justesse technique.

Du côté de l’AS Monaco, l’ensemble du groupe et des entraîneurs sont « déçus » de n’avoir pu aller plus loin dans la phase finale. Cette défaite servira pour préparer au mieux la saison prochaine au niveau supérieur en Fédérale 3. La saison de l’équipe première a été exceptionnelle, celle de la réserve l’est d’autant plus ! Les joueurs Rouge et Blanc iront à leur tour participer à la phase finale des équipes réserves la semaine prochaine. Tout le club y croit !