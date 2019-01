Monaco s’est fâché

Le message est bien passé : en ces temps compliqués pour l’ASM, la meilleure des réponses ne pouvait venir que du parquet. Elle est tombée hier, sous la forme du meilleur match de la Roca Team cette saison en Jeep Elite, une démonstration sans appel pour le BCM Gravelines, balayé vite fait bien fait. « On s’est fait manger. Quand Monaco joue comme ça, je me demande qui pourra résister à cette équipe », a lâché le coach du BCM, Julien Mahé, un brin interloqué par la prestation du 12e du championnat... « Ils ont shooté à 10/11 dans le QT1 et démontré une intensité de tous les instants. On...