Le Brésilien Vanderson forfait pour Monaco-Reims

Face aux Champenois, Vanderson sera absent. Le Brésilien souffre d’un genou. Son entraîneur Adi Hütter l’a annoncé ce jeudi en conférence de presse. Il a confirmé les retours de Ben Seghir (cuisse) et Minamino (adducteurs). Il a également évoqué Reims, la concurrence dans l’effectif et Folarin Balogun.

Coach, quels joueurs seront absents pour affronter Reims?

Vanderson ne sera pas dans le groupe ce week-end. Salisu (pubalgie) est toujours en réathlétisation. Henrique et Embolo (genou) sont out pour de longs mois. Magassa n’était pas sur le terrain ce matin par précaution (il a été ménagé et cela ne devrait pas remettre en cause sa participation au match). Derrière, tout le monde est prêt à jouer dont nos éléments offensifs (Ben Seghir et Minamino notamment).

Que pensez-vous des Rémois?

Ce sera un match très dur pour nous. J’espère qu’on va rendre nos supporters heureux (plus de 1000 Monégasques sont attendus dans la Marne). Reims reste sur deux victoires et réalise une bonne entame avec un style de jeu intéressant. C’est l’équipe qui marque le plus dans la première demi-heure. Nous, on est celle qui en prend le plus dans la première demi-heure (sourire). On devra être concentrés. On veut rester en haut du classement.

Comment gérez-vous la concurrence offensive?

Hier, j’ai parlé avec nos éléments offensifs. On a trois positions: deux buteurs et un dix ou un buteur et deux dix. On a trois buteurs et quatre meneurs de jeu dans l’effectif. J’ai une bonne communication avec chacun d’entre eux. Tous savent qu’on a une bonne équipe, qu’il y aura des blessés et des suspensions... C’est difficile à gérer mais je suis heureux par rapport à ce vivier. Je préfère prendre les choses de ce côté-là. L’adversaire a du mal à nous lire et c’est plus difficile de marquer nos joueurs parce qu’on n’a pas qu’un seul buteur.

Je ne sais pas si la concurrence peut impacter le groupe sur la durée. Peut-être qu’il y aura des frustrés et des déçus, mais l’atmosphère est bonne. Je vois que Wissam (Ben Yedder) a marqué quatre fois, Balogun a scoré aussi. Tous nos meneurs de jeu ont marqué et fait des passes. À la fin, je comprends cette déception mais on joue pour apporter du succès à Monaco.

"Pour une grande équipe, on concède trop de buts"

Monaco est l’équipe qui encaisse le plus de buts dans la première demi-heure (6 à égalité avec Clermont). Comment le corriger?

Pour une grande équipe, on concède trop de buts. Tout le monde le voit et on doit savoir gérer ça. On est une équipe offensive mais on doit trouver l’équilibre. Mais ce que je retiens, c’est qu’on a la mentalité pour revenir à chaque fois. Tout le monde croit en notre force, en cette équipe et en son style de jeu. C’est mon travail d’améliorer ça.

Folarin Balogun va retrouver Reims, son ancien club (2022-23). Il a su rebondir après ses deux penaltys ratés contre Nice...

Il connaît Reims. Il avait d’ailleurs marqué l’an passé contre Monaco au Louis-II. Il a parfaitement commencé la saison avec nous grâce à son but à Lorient. Il a vécu un match spécial dans sa vie contre Nice, avec ses deux penaltys loupés. Je n’avais jamais vu ça auparavant dans ma carrière, mais sa réaction, avec son but contre Marseille, a été fantastique.

Avez-vous une meilleure vision de ce qu’il se passera cette saison en L1 après deux mois de compétition? Paris semble vulnérable...

On a joué sept matchs et on est leaders, mais on doit encore améliorer des choses. Je suis déçu d’avoir perdu deux points contre Lorient et un autre contre Nice. On en a quatorze mais on aurait pu en avoir trois de plus. On aurait dû savoir faire un nul contre Nice. Si on ne peut pas gagner, on ne doit pas perdre. La route est encore longue d’ici la fin de saison. Paris reste l’une des meilleures équipes de L1. Ok, elle a perdu à Newcastle (4-1 en Ligue des champions), mais il est toujours compliqué d’y jouer. Il y aura une bonne compétition en championnat cette saison.