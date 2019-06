Monaco règne sur le 3x3

Parmi les douze équipes de cette compétition, c’est Monaco qui a tiré son épingle du jeu sous les paniers installés sur le port d’Hyères.

Après avoir gagné leurs deux premiers matches de poule facilement, place donc aux phases finales pour les Monégasques. Finie la décontraction, terminées les blagues avec les autres adversaires. Anthony Christophe et ses partenaires se reconcentrent, et battent haut la main (21-2) Carqueiranne en quart de finale.

La team Monaco, statut de favori sur les épaules, se hisse ainsi en demi-finale où elle retrouve ses voisins du Cap d’Ail. Malmenés dès l’entame de match, les Monégasques rattrapent leur retard à trois minutes de la fin de la rencontre, et finissent par l’emporter (18-14). Ils rejoignent Le Cannet en finale de cet Open Plus, grâce à un Julien Witzl très en jambe.

La tension monte. Sur le terrain comme dans les tribunes. Les visages des joueurs se crispent à chaque tir raté. Présentation des équipes, tirage au sort, et le coup d’envoi est donné. Monaco maîtrise le match et mène rapidement au score. Malgré un leader, Anthony Christophe, en manque d’efficacité (0 sur 3 au tir), ses coéquipiers prennent le dessus sur la team du Cannet. Ils parviennent même à remettre leur capitaine dans le match, meilleur marqueur avec 5 points. Le Cannet finit par baisser les bras et laisse filer la victoire. Monaco l’emporte (14-8) dans un match plus qu’engagé.

Anthony Christophe, Julien Witzl, Thomas Laurent et Jason Jones se partagent le prize money de 1000 euros, et gagnent 1500 points dans la course à l’Open de France.

Un succès logique, pour une équipe où figurent deux joueurs de l’équipe de France de basket 3x3, Anthony Christophe et Thomas Laurent. De bon augure avant les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 !