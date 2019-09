Ce soir, l’AS Monaco Handball fait sa rentrée à domicile. Après une très belle victoire acquise à Marseille d’un but le week-end dernier (31-32) les hommes de Maher Daly affronteront La Crau, vainqueur de Draguignan lors de la première journée (30-28). L’entraîneur des Rouge et Blanc, Maher Daly, se confie juste avant ce premier rendez-vous à l’Espace Saint-Antoine.

« J’ai un groupe uni »

« Le week-end dernier nous avions réussi l’impensable en gagnant à Marseille alors que nous étions à 8-1 dès la 10’minute de jeu. Petit à petit la tendance s’est inversée et j’ai vu mon groupe défendre plus haut ce qui a obligé Marseille a tiré de loin. Nos gardiens ont fait du bon travail et nous avons bien mené nos contres. Cette saison, j’ai un groupe différent de la saison dernière. Il y a de nombreux jeunes et je souhaite que les anciens jouent un véritable rôle dans ce groupe. L’ambiance est excellente et mon groupe est uni. Nous travaillons le physique avec Eddy-Marc Boyer qui est le préparateur. C’est essentiel, cela peut changer le cours d’un match. Cette saison il peut y avoir des surprises, c’est une poule homogène. À nous de donner le meilleur. J’espère que ce premier match à domicile permettra de confirmer la victoire à Marseille. »