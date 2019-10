Monaco reçoit en costaud

Deuxième budget contre le dernier, candidat au titre face à prétendant au maintien, tanker à fort tonnage contre croiseur léger... Sur le papier, le choc de ce soir à Gaston-Médecin a forcément un goût déséquilibré, et il y a de fortes chances qu’il le soit aussi sur le parquet surtout si Monaco aborde sérieusement son affaire. Sur ce coup, la Chorale n’aura rien à perdre et le team de Laurent Pluvy a suffisamment de talents dans les rangs pour rendre les débats intéressants à défaut que l’indécision plane jusqu’au bout de la soirée.

Et comme le basket reste un sport d’adresse, sait-on jamais, les gâchettes US de la Chorale sont capables de prendre feu, elles l’ont fait la semaine passée face à Orléans (82-81). Dans la pure tradition des pistoleros yankees qui ont de tout temps électrisé la halle Vacheresse, Justin Carter (30 points, 13 rebonds), vainqueur de la FIBA Europe Cup avec Sassari la saison passée, Johndre Jefferson (12 pts, 4 rebonds, 2 passes), Joe Burton (17 pts, 13 rebonds), Marcquise Reed (23 pts, 5 passes) et Ian Miller (18 pts, 9 rebonds) ont rendu fou de bonheur le promu forézien... Côté Roca Team, l’effectif est au complet, un terme qui prend un sens particulier cette saison. Le Cinq des remplaçants est aussi fort que celui des titulaires, de quoi inspirer un rythme infernal du début à la fin. Un tourbillon synonyme de gros spectacle.

La Ligue nationale de basket (LNB) a publié les comptes des 18 clubs de Jeep Elite. Comme prévu, l’ASM possède le 2e budget derrière l’ASVEL.

Mais, petite surprise, c’est le club du Rocher qui pointe en tête au niveau de la masse salariale.

Le budget moyen est de 5,8 millions, la masse salariale moyenne 1,9 millions.

- Les budgets.

1. ASVEL (11,43 millions d’euros); 2. Monaco (9,06); 3. Strasbourg (7,62); 4. Limoges (7); 5.Métros 92 (6,75), 6. Le Mans (6,01); 7. Gravelines (5,97); 8.Pau (5,65); 9. Chalon (5,45); 10. Bourg (5,35)....

17. Boulazac (3,8); 18. Roanne (3,75).

- Les masses salariales.

1. Monaco (3,595 millions d’euros); 2. ASVEL (3,508 millions); 3. Strasbourg (2,362)... 17.Roanne (1,339); 18. Le Portel (1,250).