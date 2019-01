Monaco n'a pas tremblé

Dos au mur, l'ASM a trouvé les ressources physiques et mentales pour venir à bout des Lituaniens de Rytas Vilnius, au terme d'un combat âpre et intense. Tout reste possible dans ce Top 16...

Cette Roca Team est capable de remporter les bras de fer. Elle l'a donc prouvé hier soir face à Rytas Vilnius, au terme d'une partie digne des combats âpres et intenses qui jalonnent la longue histoire des Coupes d'Europe. Ce Monaco - Vilnius ne restera pas dans les archives comme une grande démonstration d'adresse et d'inspiration offensive... Mais question intensité, abnégation et maîtrise des nerfs, la Roca Team a su se mettre au niveau d'un club installé sur la scène européenne depuis plusieurs décennies, ce qui est indiscutablement bon signe pour l'escouade de Saso Filipovski....

