Monaco : le bal

On va surtout essayer de se rassurer » disait Thierry Henry avant la rencontre. Une gifle plus tard (0-4) - la plus large défaite de l'histoire du club sur la scène européenne en 191 matches - et voilà Monaco bon dernier de sa poule, incapable de l'emporter à domicile depuis bientôt deux ans sur la scène européenne.

L'arrivée de Henry sur le banc n'a rien changé. L'expression collective est en perdition et les suiveurs de l'AS Monaco commencent à perdre patience. En début de seconde période, alors que les Belges menaient déjà par trois buts d'écart, le virage des Ultras Monaco 94 s'est vidé. Les Ultras ont débâché, déserté leur bloc et mis le feu à une banderole au...