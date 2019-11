Monaco, la preuve par 9

Monaco a réalisé une prestation solide hier soir à Châlons face au Champagne Châlons Reims Basket qui a subi sa 5e défaite en sept matches à domicile (100-89). L’ASM a ainsi glané sa 9e victoire de la saison en atteignant la barre des 100 points pour la deuxième fois après Orléans lors de la 8e journée (108-76), et la première fois à l’extérieur.

Pourtant, la Roca Team a été accrochée jusqu’à la fin du 3e quart-temps (69-69, 30e) alors qu’elle avait pris un départ qui pouvait laisser penser qu’elle allait connaître une soirée plus tranquille (18-9 à la 8e minute). Mais, comme ils s’y attendaient, les hommes de Sasa Obradovic sont tombés sur une formation du CCRB qui n’a rien lâché et qui a recollé au score petit à petit grâce à son esprit collectif et ses bonnes intentions défensives qui lui ont fait gagner la bataille du rebond (44 contre 34).

Malgré tout, Yakuba Ouattara, précieux à longue distance, notamment dans le 3e quart-temps (3 sur 3 à 3-pts), et ses coéquipiers ont mieux terminé la partie, à l’image d’un Will Yeguete déchaîné dans la peinture (19 points, 9 rebonds).

Peut-être une histoire de fraîcheur, Monaco ayant dominé Nanterre dimanche à la maison alors que Châlons-Reims s’est rendu à l’Astroballe de Villeurbanne lundi où il a tenu la dragée haute au leader invaincu de la Jeep Elite.

Hier soir dans la Marne, l’ASM a surtout pu compter sur son nouveau meneur américain estampillé NBA, Norris Cole, qui a rendu une feuille de stats remarquable (22 points et 8 passes décisives en 29 minutes de présence sur le parquet).

Parfait de maîtrise, de vista et d’opportunisme, l’ancien ‘’guard’’ des Heat sera à n’en pas douter précieux pour la suite des opérations. Monaco monte en régime...