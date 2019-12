Déséquilibré le match des extrêmes hier entre Monaco, leader, et Le Rove, lanterne rouge ? Que nenni ! Face à une équipe pas du tout à sa place en championnat, les joueurs du Rocher ont dû aller chercher des vertus de combat et de courage pour décrocher une victoire étriquée. Dans une partie très engagée (11 jaunes en tout !) où les visiteurs ont joué long et mis beaucoup d’impact et d’agressivité pour faire déjouer et impressionner les jeunes Monégasques, chacune des deux équipes a eu son temps fort en première période. Leperlier manquait une belle opportunité et Aboukaiev tombait sur un grand gardien avant que Do Livramento ne sauve sur sa ligne une tentative provençale. L’ASM cueillait ensuite à froid son adversaire au retour des vestiaires, Hammed reprenant du droit au 2e poteau un coup-franc excentré de Do Livramento (1-0, 48’). Ensuite, Arias a sorti le grand jeu dans les buts asémistes et la défense locale a tenu bon pour contenir les velléités du Rove.

Malgré la piètre qualité de la partie, le coach Fred Menini était satisfait du « courage » de ses jeunes face à une rugueuse opposition mais regrettait que son équipe ait dû « s’adapter à l’adversaire alors que cela aurait dû être l’inverse ». Il tenait à saluer aussi la prestation de l’arbitre qui « a su bien tenir un match compliqué ».