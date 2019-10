Monaco II surpris par la lanterne rouge

Trop brouillonne en attaque, la réserve de Monaco a concédé son cinquième revers en championnat hier dans le Jura (1-0).

Sous une pluie diluvienne, les hommes de David Bechkoura sont pourtant mieux entrés dans le match, à l’image de ces deux frappes d’Ibouroi et Faivre bien sorties par Moussima (20’, 28’).

Des loupés qui vont réveiller la lanterne rouge jurasudiste. Lancé en profondeur, Debal trouve la barre (34’), avant que Cucu n’ouvre le score d’une tête sur corner (1-0, 42’).

Devant au score, les Jurassiens auraient même pu corser l’addition en deuxième période par Debal (47’, 50’) et Etoughe (89’), mais le gardien Théo Louis ne laissait plus rien passer.

Qu’importe, Monaco ne parvient plus à se montrer dangereux et termine la rencontre sur une frappe dans les nuages d’Owen Maes…

« L’équipe de Jura sud a eu beaucoup de réussite. On a bien redémarré la seconde période mais le dernier geste nous a fait défaut. Il n’y a pas un joueur qui a pris ses responsabilités devant pour mettre le ballon au fond », regrettait le capitaine monégasque Safwan Mbae avant d’ajouter : « L’enchaînement des rencontres, avec celle à Bruges le week-end dernier et mardi en Premier League International Cup a pesé dans les jambes et, mentalement, ça n’a pas suivi. Mais c’est assez frustrant car on peut finir sur un match nul. »