Monaco, garder le tempo

Trois jours après la première mi-temps d’un autre monde contre Vilnius (53-15 à la pause, du jamais vu dans l’histoire pro de l’ASM), la Roca Team retrouve les affaires du championnat à la maison ce soir face à Boulazac (18h30).

A priori, difficile de s’attendre à un feu d’artifice d’une même intensité. D’autant que la Roca Team pourrait être tentée de gérer les forces, avant le déplacement en Turquie et ce rendez-vous contre Galatasaray (5 février) qui vaudra très cher.

Après la défaite à Levallois, la Roca Team a tout de même besoin de reprendre les bonnes habitudes en championnat. Et le souvenir de la défaite surprise à l’aller en Dordogne (70-74) devrait largement suffire à fermer l’accès au relâchement coupable.

Le BBD dans le dur

Depuis cette soirée du 19 octobre, le BBD a perdu son arrière nigérian Michael Umeh, parti pour un contrat plus juteux en Russie, et le bon début de saison des hommes de Thomas Andrieux s’est peu à peu délité. Boulazac pioche aujourd’hui pour son maintien. Pour la dixième fois en dix courts déplacements à Limoges, le BBD est rentré bredouille de Beaublanc samedi dernier (75-88). Après deux victoires dans la semaine, contre Le Portel et à Nancy en Coupe de France, les Périgourdins n’ont pas pu signer la passe de trois.

Début janvier, le BBD a fait signer l’arrière canadien Johnny Berhanemeskel (12,3 pts et 57,2 % à 3-pts). Le capitaine Jérôme Sanchez, blessé au dos, effectue son retour ce soir. Kyle Gibson, l’ancien villeurbannais Alpha Kaba, solide sous les cercles (9,1 pts, 9,4 rebonds, meilleur rebondeur de Jeep Elite), Patrik Auda, Ryan Pearson, Patrick Miller et le meneur Rémi Lesca sont les cadres d’une équipe qui devance Monaco dans 2 secteurs seulement : celui des contres et celui de l’adresse aux lancers-francs, où le BBD se classe 17e (70,9 %) et l’ASM 18e et dernière (66,3 %).

Un défaut assez hallucinant pour l’ASM quand on sait que la Roca Team pointe régulièrement dans le trio de tête des meilleures attaques du championnat.