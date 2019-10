Il fallait bien que cela arrive un jour. La Roca Team s’est inclinée pour la première fois de la saison hier soir, dans la petite salle du Maccabi Rishon en Israël. Et la défaite monégasque est amplement méritée. Malgré le score final relativement serré, jamais l’ASM n’a réussi à contrôler la rencontre. La faute à un état d’esprit qui n’était pas le bon.

Les Monégasques n’ont jamais mis l’intensité nécessaire et ont commencé à se faire violence quand l’écart était déjà de quinze points en fin de match. Le jeu en attaque était bien trop statique et le manque de mouvement a obligé la Roca Team à prendre des tirs forcés (34% de réussite aux tirs).

En défense non plus Lacombe et les siens n’y étaient pas. C’est la première fois de la saison que Monaco encaisse autant de points. Les Monégasques ont laissé trop d’espace au Maccabi et en ont déconcerté plus d’un par leur manque d’agressivité. Alors qu’ils menaient 48-50 à la 26e, ils ont encaissé un sévère 18-1 en neuf minutes (66-51, 35e).

Le coach Sasa Obradovic condamne le comportement de ses joueurs, même s’ils ont su revenir à deux longueurs à une 1’28’’ du terme (70-68).

« Je suis très déçu de l’attitude de mon équipe. Nous n’avons jamais vraiment joué, c’est inacceptable. Nous ne méritions pas de gagner. C’est le pire match de notre part depuis le début de la saison ».

Monaco devra se ressaisir à Boulazac en championnat dès samedi.