Monaco est-il prêt ?

Avec trois victoires et un nul lors de ses quatre derniers matches amicaux, (0 but encaissé) l’ASM n’impressionne pas mais montre une certaine solidité, surtout en défense : « On a une bonne base, on essaye d’être plus concentré sur les côtés, au milieu, Pelé, Golovin, Fabregas... sont solides donc c’est une bonne chose, il n’y a plus qu’à le mettre en pratique en match officiel et ça dès vendredi soir » expliquait Djibril Sidibé, alors encore Monégasque, après la victoire contre la Sampdoria.

Et même s’il y a quelques erreurs, Benjamin Lecomte arrivé de Montpellier cet été pour 13 millions d’euros sera là pour tenir la baraque. Mais la question que tout le monde se pose c’est, qui va remplacer Falcao au poste de numéro 9 ?

A 33 ans, El Tigre a évoqué son souhait de rebondir ailleurs avant la fin de la saison. En fin de contrat en juin, l’international colombien étudie toutes les offres qu’il a reçues (Valence, Galatasaray, Porto), pour lui et surtout pour sa famille. La question de son remplaçant se pose, mais des pistes sont à l’étude (voir par ailleurs).

Celle menant à Mariano Diaz est plausible, mais l’attaquant du Real Madrid serait plutôt exigeant au niveau salaire... Oleg Petrov, nouveau vice-président du club, est en charge de cette affaire.

Après une saison cauchemardesque, les dirigeants du club et les joueurs ont évoqué leur désir de jouer les têtes d’affiche mais avec humilité : « Top 5, ce serait très bien après la saison que nous venons de terminer. On doit être optimiste, mais aussi réaliste » analysait Aleksandr Golovin après la victoire contre le club génois (lire ci-dessous). Même si le club ambitionne de remonter directement sur le podium, chaque chose en son temps : « Le plus important, c’est de bien se lancer en battant Lyon » déclarait Fodé Ballo-Touré avant de sortir du Louis-II samedi : « Il faut surtout que l’on joue match après match. Chaque match va devenir de plus en plus important pour nous » poursuivait Kamil Glik en zone mixte.

Le 3 août face à la Sampdoria, Leonardo Jardim a débuté la rencontre en 4-3-3 pour finir en 4-4-2 mais, sans véritable deuxième buteur, il est difficile pour le technicien portugais d’afficher son système favori. Sylvinho, nouvel entraîneur de Lyon est plus adepte du 4-2-3-1. Quel système de jeu sera le plus à même de contrecarrer les plans lyonnais ?

Rendez-vous vendredi soir au Louis-II.