Monaco creuse

Le match, qui était déjà perdu d'avance précisons-le, s'est arrêté au bout de quatre minutes.

Le temps pour Cavani d'ouvrir le score. Il plantera deux autres pions ensuite, sans forcer.

Jamais les Parisiens n'avaient marqué aussi rapidement en L1 cette saison.

Ni contre Guingamp, ni face à Amiens, pas même contre Nîmes, Reims ou Angers.

Ok, Thierry Henry était privé de quinze joueurs au coup d'envoi (quatorze blessés, et Tielemans suspendu). Ok, le moral n'y est pas du tout. Ok, l'entraîneur de l'ASM, pour sa première expérience sur un banc, n'est là que depuis 20...