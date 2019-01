Monaco chute sur le fil

Tout avait pourtant si bien commencé… Grâce à une défense bien en place (6-9, 4e) et l’efficacité du trio Gladyr - Needham - Jones, Monaco déroule et creuse très rapidement un gros écart (11-25, 10e). Une entame idéale et un scénario qui glace un Chaudron pourtant réputé bouillant. Trop beau ? Un peu car les...