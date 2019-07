Monaco change de Doc’

Docteur en chef de l’AS Monaco depuis près de 15 ans, Philippe Kuentz (63 ans) va très prochainement être invité à quitter ses fonctions selon nos informations.

Un changement radical voulu par la direction du club qui n’a pas digéré la cascade de blessés de la saison dernière.

Le vice-président de l’ASM Oleg Petrov, qui a succédé à Vadim Vasilyev, a été plutôt direct dans nos colonnes début juin. Pour lui, l’infirmerie était anormalement remplie. « Je n’étais pas au club l’an dernier mais nous avons recruté beaucoup de joueurs et certains ont souvent été blessés », constatait-il avant d’insister : « Nous croyons effectivement que nous pouvons améliorer notre département médical », concluait-il. En fin d’année 2018, Philippe Kuentz avait déjà vu l’arrivée du Docteur Alexandre Creuzé qui a alors pris en charge le suivi de l’équipe première. Kuentz, en tant que Docteur en chef, avait alors pris plus de hauteur, supervisant l’ensemble du club.

Aujourd’hui, un proche du président Rybolovlev a pris ses quartiers sur le Rocher. Ce Russe, spécialiste de la posture et structure mécanique du corps, suit de près les blessés. Succèdera-t-il à Kuentz en tant que Docteur en chef ? Pas certain.

Au sein de l’effectif pro, plusieurs choix médicaux avaient fait grincer des dents. De retour de blessure après la coupe du monde, le gardien Danijel Subasic aurait été victime de « plusieurs diagnostics contradictoires », explique un proche du groupe. De quoi retarder son retour et surtout alimenter les crispations en interne. Le finaliste de la Coupe du monde se tourne désormais vers le médecin de la sélection avec l’aval du club et multiplie les allers-retours en Croatie. Rony Lopes a également fait les frais d’un manque d’efficacité du département médical et du secteur réathlétisation, rechutant d’une blessure musculaire fin 2018.

Stevan Jovetic, lui, poursuit sa rééducation en Serbie. Le jeune Navarro s’était tourné vers l’Espagne pour soigner sa cuisse. Pietro Pellegri, 18 ans, acheté pour près de 20 millions d’euros, a été opéré dès son arrivée d’une pubalgie en mars 2018, puis une deuxième fois en octobre. L’attaquant italien ne voit toujours pas le bout du tunnel alors qu’il ne comptabilise que 101 minutes en L1 depuis son arrivée.

Willem Geubbels, 17 ans, a été opéré cette fois du tendon rotulien le 27 mai dernier après une saison blanche. Il poursuit sa rééducation.

Monaco a décidé de tourner la page de son médecin en chef et pourrait bien renforcer son département médical cet été. Reste à savoir si ce changement dans l’organigramme améliorera les performances de l’ASM sur le terrain. Un club qui vise cette année le podium en L1.

Fabien Pigalle