Monaco capitale de la paix par le sport en décembre

Ce lundi, le prince Albert II a rendu visite à Peace and Sport, l’organisation internationale placée sous Son Haut Patronage et qui promeut la paix par le sport. L’occasion d’échanger avec ses équipes et d’évoquer les activités menées cette année comme les perspectives 2020.

Joël Bouzou, président-fondateur de l’organisation, et les membres du conseil d’administration, MM. Georges Vanderchmitt, Henri Fissore et Frank Morel ont analysé les résultats de la campagne "April6", célébrant la Journée Internationale du Sport au Service du Développement et de la Paix, livré les orientations de l’organisation et présenté le Forum International Peace and Sport, qui se tiendra du 11 au 13 décembre en Principauté.

98 millions de personnes sensibilisées

"Nous sommes fiers de recevoir notre Patron aujourd’hui et suite à la mobilisation mondiale que nous avons générée pour célébrer la Journée Internationale du Sport au Service du Développement et de la Paix, s’est félicité Joël Bouzou. Grâce à la neutralité de Monaco, à l’universalité du sport et au soutien indéfectible du prince Albert II, nous avons pu mobiliser plus de 40 gouvernements, des chefs d’État, des organisations internationales, des fédérations internationales, des comités nationaux olympiques, des Champions de la Paix et des olympiens du monde entier. Cette édition a été marquée par des célébrations exceptionnelles avec 1 150 projets organisés dans 136 pays et 98 millions de personnes sensibilisées par la #WhiteCard à travers le monde."

Une application digitale pour la paix par le sport

En 2019, le 12e Forum International Peace and Sport se tiendra en Principauté, du 11 au 13 décembre, et rassemblera plus de 600 décideurs, dont des chefs d’État, des acteurs stratégiques du monde du sport et du business, des Prix Nobel de la Paix, des représentants de la société civile et des organisations internationales.

Des délégués et des intervenants de haut niveau de plus de 90 pays identifieront et partageront des solutions pour transformer les sociétés et laisser un héritage durable aux générations futures.

Le Forum International verra en particulier le lancement de l’application digitale de la paix par le sport qui offrira aux entraîneurs, aux enseignants et aux animateurs dans le monde entier des solutions numériques adaptées diffusant des formations et des connaissances axées sur la paix par le sport.