La salle Gaston-Médecin subissant quelques travaux, c’est dans le petit gymnase scolaire du Louis-II que Sasa Obradovic a dirigé hier sa première séance de la saison 2019/20. Les anciens (Bost, Buckner, Ouattara) et tous les nouveaux étaient au rendez-vous, dans une ambiance confinée et déjà studieuse. Première impression : question épaules et gabarits, l’ASM sera fournie à tous les étages ! L’armada rouge et blanche prend aujourd’hui la route pour Bormio : au pied de la Stelvio, ça va transpirer. F.P.

F. PATURLE