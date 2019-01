Monaco, c'est passé

Les craintes étaient fondées. L'ASM aurait pu passer à la trappe, hier, face au 8e du groupe Occitanie de N3. Avec douze blessés, un excusé pour deuil familial (Falcao) et huit éléments laissés au repos, il ne pouvait en être autrement. Même si les minots lancés par Henry ont ramené la qualification pour les 16es, ils n'ont pas chassé tous les doutes qui accompagnent le quotidien d'un 19e de L1. Malgré le but éclair de Sylla (2'), que ce serait-il passé si Pioton avait obtenu un penalty, lorsque sa frappe a croisé la main de Jemerson dans la surface (17'). Et si cette équipe de Canet, au final peu mise en difficulté, avait eu la lucidité pour terminer son match à onze (l'expulsion de Lopy à la 18e étant logique, après une vilaine semelle sur Grandsir). « C'est bien de...