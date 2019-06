Monaco n’a pas oublié la finale de l’an passé, quand l’ASM avait lâché la deuxième manche à la maison face au Mans, pour finalement perdre la série 3-2. Et face à cette équipe de la JDA soudée et accrocheuse au possible, dont le profil n’est pas sans rappeler celui du MSB 2018, l’AS Monaco connaît la nécessité d’enfoncer le clou avant d’aller visiter la fournaise du Palais des sports dijonnais. En ne prenant pas la manche 1 (82-77 après prolongation), Dijon a peut-être laissé passer sa chance, c’est en tout cas le message que la Roca Team de Paul Lacombe voudra faire passer ce soir.

Holston, Ware et Julien, le trio majeur dijonnais samedi, attend du soutien. L’ASM ne doit pas baisser la garde et pour prendre de l’air, la Roca Team va tenter de retrouver la fluidité que la défense tentaculaire de la JDA ne va pas cesser de contester. Encore un scénario à couper le souffle ? ça pourrait bien.