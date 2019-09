Monaco : adios Falcao

Quelle aurait été la trajectoire de Falcao si son genou n’avait pas cédé le 22 janvier 2014 contre Chasselay ? Car toute l’histoire princière du plus gros transfert du club de la Principauté (60 millions à l’été 2013) a pris un autre virage lors de ce choc avec le défenseur Soner Ertek. A cinq mois du Mondial brésilien, le capitaine de la Colombie se voit priver d’un rêve de gosse. Dans la foulée de cette grave blessure, le Tigre fait tout pour quitter Monaco, lieu de tous ses malheurs à l’époque. Manchester United puis Chelsea pour deux saisons ratées, en prêt à chaque fois, où le numéro 9 monégasque termine même avec les U23 des Red Devils. C’est indigne d’un joueur de son rang. Alors quand il revient sur le Rocher lors de la présaison 2016-2017, c’est un homme revanchard qui débarque.

Voilà près d’un an qu’il n’est plus appelé en sélection, lui le capitaine des Cafeteros. Le Colombien vient de fêter ses 30 ans et il est temps de reprendre sa carrière en mains. A Monaco, on a compris qu’il fallait envelopper d’amour sa vedette. Falcao hérite alors du brassard de capitaine. « C’est une marque de confiance, une responsabilité aussi » confie-t-il en décembre 2016. Trois ans après son arrivée sur le Rocher, l’histoire décolle enfin puisque l’ancien goleador de l’Atlético Madrid signe trois saisons pleines (31 buts puis 28 et 20 toutes compétitions confondues) et participe grandement au titre de champion de France 2017 ainsi qu’au parcours homérique en Ligue des champions. Son match à Manchester City et notamment son but d’une frappe piquée font le tour du monde. Ce soir-là, il est bestial, brutal, injouable, tueur.

En 2013, Monaco avait recruté cet attaquant-là, capable de fendre n’importe quelle défense. Évidemment, tout n’a pas été facile depuis 2016 et certains de ses coéquipiers n’ont pas oublié sa fin de saison 2017-2018. Alors que l’ASM tente de conserver sa place sur le podium, le Tigre a plutôt le Mondial 2018 en ligne de mire. Les blessures plus ou moins diplomatiques s’enchaînent et son statut de capitaine est remis en cause. Mais comment en vouloir à un garçon de 32 ans qui s’apprête à disputer sa première et sans doute dernière Coupe du monde ?

Monaco terminera sur le podium malgré un finish difficile. La saison dernière, dans un désert sportif sans précédent, il participe grandement au maintien de l’ASM en Ligue 1 (15 buts en championnat). Une saison forcément difficile pour lui car il perd son père en janvier, l’homme qui lui a donné l’envie de devenir footballeur. Mordu de ballon, son paternel lui a même donné le nom de son idole, le milieu de terrain international brésilien Falcao.

83 buts au compteur

Personnage saint, simple, calme et très bien intégré en Principauté où sa femme et ses filles appréciaient la tranquillité, Falcao restera un attaquant à part à Monaco. En 2013, il était la tête de gondole du projet de Rybolovlev. Star de l’Atlético Madrid et convoité par l’Europe entière, Falcao avait choisi le projet monégasque. Aujourd’hui, Falcao peut continuer sa carrière à Galatasaray la tête haute. Peut-être qu’il ne s’imaginait pas, en 2013, resté six ans à Monaco mais personne n’oubliera ce qu’il a apporté à l’ASM avec ses 83 buts en 140 matches.

Le Tigre, surnom donné par son ancien coéquipier à River Plate Gonzalo Luduena qui trouvait qu’il se déplaçait comme un tigre, quitte donc le Rocher. « C’est mieux que d’être surnommé le chat » aimait dire Falcao.