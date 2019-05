Monaco a bombardé

A la pause, 55-33... Un score autoritaire pour un scénario ficelé. Monaco pouvait déjà penser au match retour, et Limoges aussi. La Roca Team a giflé le CSP (un 18-0 entre la 9e et la 16e) et envoyé un message clair, l’ASM arrive lancée et mentalement prête dans ces play-offs. Portée par un grand Dee Bost à la mène (17 pts, 4 passes, 3/3 à 3-pts), et un Robinson chaud-bouillant d’entrée, la Roca Team a dévoré le CSP au rebond et dans l’impact physique.

Eric Buckner et Elmedin Kikanovic, dans la peinture, ont sorti le grand jeu, tandis que Yakuba Ouattara a fait preuve d’une efficacité redoutable derrière la ligne des 6,75m (3/4). C’est d’ailleurs cette adresse-là qui a fait très mal au CSP avant la pause. Mangé dans la vitesse d’éxecution, Limoges a voulu fermer la raquette, mais la situation est devenue injouable dès lors que les ballons ressortis par l’ASM ont fait ficelle dans les deux corners.

Si Monaco ne shootera peut-être pas tous les soirs aussi bien, l’impression de rouleau compresseur a laissé le CSP sans voix ni solution. Obradovic a pu gérer à sa guise (pas un Monégasque n’a joué plus de 23 minutes) et cinq joueurs de l’ASM ont fini à 12 points et plus.

Le CSP, hormis un bon passage dans le QT1, durant lequel les hommes de Peronnet ont réussi à brouiller un peu les cartes sur demi-terrain, a donc subi les événements.

En seconde période, l’ASM (avec Gladyr préféré à Jarrod Jones dans la rotation) s’est contentée de contrôler, sans frayeur, et ce quart de finale aller n’a donc ressemblé en rien à celui de l’an passé face à Pau-Orthez, quand la Roca Team s’en était sortie in extremis au terme d’un suspense quasi insoutenable. Cette fois, Monaco n’a pas eu à puiser dans ses réserves.

« Le retour à Beaublanc sera différent et plus difficile, nous y sommes déjà dans les têtes », a soufflé Sasa Obradovic à chaud... Effectivement, il y a fort à parier que le CSP d’Axel Bouteille (20 points hier soir) dans son antre historique vert et blanc, ne voudra pas mourir sans combattre. « De toute façon, le coach ne nous permet jamais le moindre relâchement », a déjà prévenu Dee Bost.

