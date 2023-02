Minamino réussit son intérim, Embolo pèse... Découvrez les notes des Monégasques après leur victoire à Clermont (2-0)

NÜBEL (5): une prise de balle aérienne assurée comme seule intervention en première mi-temps. Il doit faire mieux sur un centre de Bela qu’il renvoie plein axe et sur ce coup franc qu’il relâche. Mais ça reste un clean-sheet.

AGUILAR (5): il a mis beaucoup d’énergie dans tout ce qu’il a entrepris, même s’il n’a pas tout réussi.

DISASI (7): il n’a jamais laissé exister Kyei, son ancien coéquipier à Reims qu’il a très largement dominé dans les airs et arrêté avec autorité dans la surface (53’). Il se jette face à Borges, un geste aussi important qu’un but. Un contre défavorable sans conséquence en fin de match.

MARIPAN (6): sans la déviation de Wieteska, sa tête était-elle cadrée? Difficile à dire, mais le Chilien était encore au bon endroit au bon moment, comme souvent sur les coups de pied arrêtés. Défensivement, il a été plutôt costaud.

HENRIQUE (6): il a mis à la faute Wieteska avec un coup franc parfaitement tiré et s’est régalé dans les espaces laissés par une défense clermontoise aux abois, à l’image de son double contact (18’) en première mi-temps. L’entrée de Bela lui a rendu la tâche moins facile en seconde période.

DIATTA (5): il a attaqué fort en provoquant à l’expérience la faute à l’origine du premier but. Moins en réussite sur ses frappes, comme sur cette reprise de volée que Borges contre tant bien que mal. Il a manqué de justesse sur de trop nombreuses situations. Remplacé par GELSON (89’).

FOFANA (5) : sobre et efficace en première mi-temps pour orienter le jeu et dicter le tempo, il a été plus effacé ensuite, marquant souvent un temps de retard coupable sur ses vis-à-vis.

CAMARA (5): il a livré un match assez neutre, dans la lignée de sa prestation de mercredi contre l’AJA. Il a eu le mérite de tenter sa chance de loin, sans régler la mire pour autant.

GOLOVIN (6): on l’avait vu déjà très chaud à l’échauffement. Avec Caio, son "partner in crime", il a fait vivre un calvaire à Borges et Ogier en première mi-temps. Son centre au cordeau pour Embolo est un délice. Comme contre Auxerre, il a disparu après la pause, mais il avait fait tellement de différences avant.

MINAMINO (6): plus apparu depuis le 28 décembre en championnat, le Japonais a profité de l’absence de Ben Seghir pour se montrer. En jambes, c’est lui qui chipe le ballon puis décale Golovin sur le but du break monégasque. Il s’est éteint totalement en seconde période, avant de réapparaître en fin de match. Remplacé par VOLLAND (85’)

EMBOLO (7): de retour dans le onze après trois matchs de rang débutés sur le banc, il a fait un mal fou dans l’impact à la charnière centrale de Clermont. Il sent parfaitement le coup pour surgir au second poteau et inscrire d’une tête plongeante son 12e but en L1 de la saison. Des stats qu’il n’avait jamais atteintes.

Le COACH (PHILIPPE CLEMENT, 6): son équipe a su se rendre le match facile. Le pari Minamino a fonctionné.