Pour clore la phase aller, le derby contre l’US Cagnes avait tout de décisif. Menton BC devait absolument gagner pour se rassurer, remonter au classement et réparer l’affront subi à Montélimar. Les Mentonnais prenaient le match par le bon bout. Une défense serrée et une attaque efficace permettaient au MBC de mener assez vite (5’, 11-4). L’USC réagissait mais ne pouvait que limiter l’écart. A la fin du QT1, Menton menait 19-16. Changement de physionomie dans le QT2 : Menton perdait son basket et les visiteurs, euphoriques, en profitaient pour passer devant, creusant même un écart important. A la mi-temps, le MBC subissait le match (35-43). Heureusement, la seconde période voyait les Mentonnais beaucoup plus appliqués en attaque et surtout plus agressifs en défense. Le MBC refaisait son retard peu à peu (25’, 47-49) et sur sa lancée repassait devant au score. A la fin du QT3, le match avait basculé (59-55). Le money time n’allait que confirmer la supériorité des Mentonnais. L’écart se creusait vite et les Cagnois étaient submergés. Après un +14 à la 35e puis un +18 à la 37e, le MBC, après un petit relâchement sans importance, l’emportait assez facilement 84-75.