Match de gala au Careï avec la venue d’Antibes (équipe Espoirs Pro B) et la présentation des équipes de jeunes du MBC. Sur la lancée de la victoire à Saint-Laurent, les Mentonnais entamaient la rencontre de la meilleure des façons. Après avoir mené 13-9 et malgré l’agressivité des visiteurs, ils étaient devant de 4 points à la pause (25-21). Le MBC imposait son jeu et son rythme dans le QT2 et semblait contrôler le match. L’écart augmentait doucement et à la mi-temps, Menton possédait une belle avance de 13 points (51-38). Malheureusement, cette embellie n’allait pas durer. Antibes revenait sur le terrain avec d’autres intentions et imposait un pressing très physique. Menton perdait son jeu collectif et son avance : aucun point inscrit en cinq minutes et les visiteurs revenaient (25’, 51-49). Sur leur élan, les Antibois passaient devant, les locaux ne pouvaient que limiter la catastrophe (30’, 57-60).

Dès lors, dans une ambiance de folie, le MBC allait tenter de recoller au score durant tout le QT4. Parfois menés de 9 points, les Mentonnais revenaient à égalité à quelques secondes du terme, grâce à un panier à 3 points de Lake, mais Antibes gérait mieux la fin de match et l’emportait finalement de 3 points (81-84).

Une défaite à la fois inattendue et mal venue qui replonge le MBC dans le dernier tiers du classement.